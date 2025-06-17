İstanbul'da Orta Doğu Üzerine Büyük Forum: Güç Rekabeti ve Ticaret Yolları

İstanbul'da düzenlenen "Büyük Güç Rekabeti ve Orta Doğu: Ticaret Yolları ve Ağlarının Yeniden Çizilmesi" başlıklı forum, bölgesel ve küresel siyasetin önemli dinamiklerini ele almak amacıyla toplandı.

Önemli Oturumlar ve Konuşmalar

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirilen forumun ikinci günü, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Büyük Güçler Arasındaki Rekabet: Bölgesel Çıkarlar ve Stratejik İttifaklar" konulu oturumla başladı. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yahudilerin İsrail'e göçünün arttığını belirterek, "İsrail'in varlığı, bölgedeki komşuları istikrarsızlaştırma amacı gütmektedir," dedi.

Kireççi, İsrail'in hedefinin Orta Doğu'da Talmud bir devlet oluşturmak olduğunu vurgulayarak, “Bunun için ABD ve Güney Avrupa'dan finansal destek alıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bölgedeki Rolü

Kireççi, Türkiye'nin bölgedeki güvenliğine katkı sağlamak amacıyla savunma politikalarına yatırım yaptığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış görüşmelerine katıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Stratejik Görüşler

Forumda, stratejik düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, uluslararası sistemdeki eksikliklere değindi. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin, bölgedeki sorunlara sürdürülebilir çözümler getirmekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Yeşiltaş, “Orta Doğu'daki saldırgan davranış biçimleri, bölgesel düzenin zayıflamasına neden olmaktadır,” diyerek, Türkiye'nin Orta Doğu üzerindeki stratejik önceliklerinin değiştiğini vurguladı.

Foruma Dış İlgiler

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, PLUS Institute, Al Jazeera Araştırma Merkezi, Şanghay Üniversitesi ve SETA'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen forumda, çeşitli akademisyenler ve strateji uzmanları bir araya geldi. Forumda, yükselen jeopolitik gerilimler ve ekonomik ittifakların yeni küresel düzen üzerindeki etkileri tartışıldı.

Oturum Başlıkları ve Katılımcılar

İki gün süren forumda, "Büyük Güçler Rekabeti ve Emperyal Miraslar: Orta Doğu'nun Konumu Tartışması" gibi başlıklar altında birçok oturum düzenlendi. Avusturya, Almanya, Çin ve Rusya gibi ülkelerden birçok akademisyen ve araştırmacının katıldığı forum, Orta Doğu'nun stratejik önemini ve küresel dinamikleri yeniden şekillendirme potansiyelini gözler önüne serdi.

Yeni ticaret yolları ve Orta Doğu'nun stratejik rolünün tartışılmasının amaçlandığı "Büyük Güç Rekabeti ve Orta Doğu: Ticaret Yolları ve Ağlarının Yeniden Çizilmesi" başlıklı forum, İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi, foruma katılarak konuşma yaptı.

Yeni ticaret yolları ve Orta Doğu'nun stratejik rolünün tartışılmasının amaçlandığı "Büyük Güç Rekabeti ve Orta Doğu: Ticaret Yolları ve Ağlarının Yeniden Çizilmesi" başlıklı forum, İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi, foruma katılarak konuşma yaptı.