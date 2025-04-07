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İstanbul'da Otoyolda Tıra Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı, olay yerine acil ekipler intikal etti.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:00
İstanbul'da Otoyolda Tıra Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Otoyolda Korkunç Kaza

İstanbul'un Pendik mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. 59 FG 562 plakalı tıra, Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Olayın Gelişimi

Kazayı gören diğer sürücülerin hızlı müdahalesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sürücünün Durumu

Yaralanan sürücünün sağlık durumu ağır olarak değerlendirilmektedir. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralı sürücü hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmekte.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır...

Pendik'te otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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