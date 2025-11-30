İstanbul’da 'Oyuncu Aranıyor' İlanıyla Gençler Eğitim Ücretiyle Dolandırıldı

İstanbul’da 'oyuncu aranıyor' ilanlarıyla dolandırıcılık iddiası

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan 'oyuncu aranıyor' ilanlarına başvuran onlarca genç, yüksek ücret vaadiyle kandırılarak tek taraflı sözleşmeler imzalatıldığı ve eğitim ücreti adı altında para alındığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Dolandırıcılık yöntemi ve ödemeler

İddialara göre başvuranlar önce WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Adaylara reklam filmi ve dizi projelerinde rol verileceği, bölüm başı 100 ila 140 bin lira kazanacakları söylendi. Görüşmelerde mağdurlara sözleşme imzalatıldığı, sözleşmenin okunmasına izin verilmediği ve kopyasının verilmediği öne sürüldü.

Mağdurların bazıları, eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. Ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN numaralarına gönderildiği, buna rağmen makbuz veya fatura verilmediği belirtildi. Sözleşme kopyası talep edenlerin geri dönüş alamadığı; sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığının fark edildiği iddia edildi.

Avukatın açıklaması

Olayla ilgili konuşan avukat Beşir Ekinci, şüphelilerin mağdurlara senet imzalattığını ve bu senetleri tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattıklarını söyledi. Ekinci, "Müvekkillerimiz, sosyal medyadan görülen 'oyuncu aranıyor' ilanına başvuruyorlar. Bu ilanla beraber çekim başı 100 - 120 bin lira gibi rakamlar teklif edilme vaadiyle tuzağa düşürülüyorlar. Kendilerine bir takım sözleşmeler imzalatılıyor; bahsedilen ne bir eğitim ne de söz verilen reklam projesi gerçekleşiyor. Bu şekilde ağlarına çekip senet imzalatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mağdurların ifadeleri

Mağdur Emirhan A., sosyal medyada gördüğü oyunculuk reklamına tıkladığını, WhatsApp üzerinden fotoğraf ve bilgilerini verdikten sonra görüşmeye çağrıldığını anlattı. Görüşmede yönetmenin kendisini beğendiği ve bir dizide 12 bölümlük bir rolde, bölüm başı 140 bin lira alacağı söylenince önüne bir eğitim sözleşmesi konduğunu belirten Emirhan A., sözleşmeyi okumasına izin verilmediğini ve benden 15 bin TL eğitim ücreti istendiğini, baskı altında 3 bin TL ödediğini aktardı. Daha sonra eline verilen sözleşmenin kendi ıslak imzalı kopyası olmadığını gördüğünü söyledi.

Diğer mağdur Eren S.I. ise tiyatro oyuncusu olduğu için ilana başvurduğunu, toplam 15 bin TL yatırdığını ve sertifika talep edince telefonunun kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Bir yıl sonra kendisine gelen 10 bin TL tutarındaki icra bildirimi üzerine mahkemeye başvurduğunu, icranın durdurulduğunu ancak sonrasında tekrar dava açıldığını ve pek çok arkadaşlarının tehdit edildiğini belirtti.

Soruşturma

Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde işlemler başlatıldığı, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin daha mağdur edildiğinin ve şüphelilerin benzer ilanlarla yeni başvuruları almaya devam ettiğinin öğrenildiği bildirildi.

