İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Yarın Kontak Kapatacak

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alacakları olan 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle 22 Mayıs Perşembe günü özel halk otobüslerinin çalışmayacağını açıkladı.

Açıklamaların Detayı

Yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye rağmen düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği vurgulandı. İşletmeciler, yaklaşık 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi sebebiyle işletmelerinin sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğunu kaydetti.

Ekonomik Kriz ve Çözüm Arayışları

Özel halk otobüsü işletmecileri, akaryakıt temini, personel maaşları ve günlük işletme maliyetleri gibi zorunlu giderleri karşılamakta güçlük çektiklerini ifade etti. Yapılan tüm uyarılara ve ikazlara rağmen, İBB yetkililerinin somut adımlar atmadığı belirtilerek, bu durumda toplu taşıma hizmetinin devam etmesinin artık imkansız hale geldiği belirtildi.

İstanbul Halkına Özür Dilediler

Açıklamada, İstanbul halkına anlayış beklenerek, "Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Mevcut şartlar altında işletim sürdürülebilirliğinin kalmadığı vurgulandı.

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından konuya ilişkin açıklama yapıldı.