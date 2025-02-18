İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşunda Fiyat Pazarlığı Yapan Muhasebeci Gözaltına Alındı

İstanbul'da Sağlık Kuruluşunda Şok Olay

İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda, acil müdahale sırasında hastayla fiyat pazarlığı yaptığı iddia edilen bir muhasebeci gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya ve basın organlarında yer alan görüntülerin incelendiği bildirildi. Soruşturma sonucunda, haksız pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Çalışma İlişkisinin Sonlandırılması

Olayın ardından, H.Y.'nin işine son verildiği öğrenildi. Sağlık sektöründeki bu tür yanlış uygulamaların, hasta güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, soruşturmanın derinlemesine sürdüğü belirtildi.