İstanbul'da 'Özgür Gazze Yürüyüşü' Gerçekleşti

İstanbul’da Kalabalık Katılımla 'Özgür Gazze Yürüyüşü'

Başakşehir'de STK Platformu ve Genç Aktivistler tarafından düzenlenen 'Özgür Gazze Yürüyüşü', İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapıldı.

Sular Vadisi'nde bir araya gelen kalabalık, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, "Nesilden nesile tam kurtuluşa kadar özgür Filistin", "Bu savaş değil çocuk katliamı", "Gazze için harekete geç" ve "Gazze için umut ol" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinlik alanında, Gazze'de hayatını kaybeden bebeklere dikkat çekmek amacıyla oyuncak bebekler beyaz çarşaflara sarıldı. Bu duygusal görüntüler, yürüyüşe katılanların dikkatini çekerken, olayın ciddiyetine de vurgu yaptı.

STK Yetkilisinden Açıklama

Grup adına basın açıklaması yapan Başakşehir STK Platformu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, İsrail'in zulmünün zirveye ulaştığını belirterek, "Bir an önce bu zulmün durdurulmasını ve İsrail'in derhal Gazze'den çekilmesini istiyoruz. Oradaki mazlum yavruların bir an önce hayata tutunmasını canıgönülden talep ediyoruz." dedi.

Yürüyüş ayrıca, Gazze yararına kurulan bir kermesle desteklendi.

Başakşehir'de, STK Platformu ile Genç Aktivistler tarafından "Özgür Gazze Yürüyüşü" düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sular Vadisi'nde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde yürüdü.

Başakşehir'de, STK Platformu ile Genç Aktivistler tarafından "Özgür Gazze Yürüyüşü" düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sular Vadisi'nde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde yürüdü.