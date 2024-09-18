İstanbul'da PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Tutuklandı

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da, eylem planları yapan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunun yakalandığı bildirildi. Suriye uyruklu H.A.C'nin, bu örgüt içerisinde önemli görevler üstlendiği iddia ediliyor.

Ortak Çalışma ve Yakalama Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, H.A.C'nin Kamışlı'dan filan sahte kimlik ile ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Hedef Belirlendi ve Gözaltı

Söz konusu şüphelinin İstanbul'da örgüt adına faaliyet göstereceği ve eylem arayışında olduğu belirlendi. Ekipler, zanlının adresini tespit ettikten sonra başarılı bir operasyonla gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan H.A.C, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.