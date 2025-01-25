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İstanbul'da PKK Soruşturmasında Avukat Fırat Epözdemir İçin Tutuklama Talebi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada avukat Fırat Epözdemir tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:23
İstanbul'da PKK Soruşturmasında Avukat Fırat Epözdemir İçin Tutuklama Talebi

PKK/KCK Soruşturmasında Fırat Epözdemir İçin Tutuklama İsteği

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak, Epözdemir'in işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlandı. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Epözdemir, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin sonrasında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

HDK Üyesi Olmakla Suçlanıyor

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Epözdemir'in örgütün alt birimi olan HDK'nın Bağcılar başkanı olduğu ve terör örgütü HDK ile PKK'nın talimatları doğrultusunda "Diren Cizre" adlı WhatsApp grubuna üye olduğu ifade edildi. Ayrıca, savcılık belgelerinde Epözdemir'in Cizre'de örgüt propagandası yapan faaliyetlerde bulunduğu da yer aldı.

Sevk yazısında, Avukat Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapılanması içinde bilerek ve isteyerek yer aldığı vurgulanarak, mevcut delil durumu ve suçun ciddiyeti dikkate alınarak tutuklanmasının talep edildi.

Örgüte Ait Veriler Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Epözdemir'in örgütün alt yapılanması olan HDK mensubu olduğuna dair örgüt arşivinden ele geçirilen verilerin bulunduğu tespit edildi. 2015’te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na döndüğünde gözaltına alınan Fırat Epözdemir'in, evinde ve avukatlık ofisinde arama gerçekleştirildi.

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