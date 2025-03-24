İstanbul'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'da gıda denetimlerini sıklaştırdı. 256 bin denetim gerçekleştirildi, 5 bin 500 işletmeye ceza verildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:35
İstanbul'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla İstanbul'da denetimlerini artırdı. Bu bağlamda, tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktaları üzerinde yapılan denetimlerde, tüketim alışkanlıklarının değişimi göz önünde bulunduruldu.

Gıda Güvenliği İçin Yoğun Çalışmalar

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca, ürünlerin muhafaza koşulları ve etiket bilgileri de titizlikle incelendi.

256 Bin Denetim Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis, 1 Ocak 2023'ten bu yana 256 bin denetim yapıldığını ve 5 bin 500 işletmeye 500 milyon lira idari ceza uygulandığını açıkladı. Ramazan süresince 125 bin gıda işletmesi denetlenmiş olup, uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 300 işletmeye ceza kesilmiştir.

Tüketicilere Yönelik Bilgiler

Menderis, özellikle artan gıda tüketimi nedeniyle çikolata, şekerli mamuller ve tatlı üretim ve satış yerlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti. Tüketicilerin, Alo Gıda 174 Hattı'nı aktif bir şekilde kullanarak olumsuz durumları bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da Gıda Denetimleri Sürüyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana 53 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. 2 bin 500'den fazla gıda işletmesinden alınan numunelerin analizlerinin yapıldığı ve 1200 uygunsuzluğa idari işlem uygulandığını ifade etti. Parıldar, üretimden tüketim aşamasına kadar tüm alanlarda hijyen ve etiket bilgilerini takip ettiklerini aktardı.

Bakanlık yetkilileri, başta hijyen kurallarına uymak üzere, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı...

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı...

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimlerde bulundu.

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