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İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik çilesi başladı

Mesai saatinin sona ermesiyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Tatili memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İstanbul'da birçok noktada trafik akışı yavaşladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 21:11
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi yoğun trafik çilesi başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde yoğunluk gözlemleniyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından denetleniyor ve aksaklıkların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Şehir genelindeki mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte, 9 günlük bayram tatili başladı. Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun bir şekilde yola çıkmasıyla birlikte, trafik akışında yavaşlama yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 18.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyesinde ölçüldü. Özellikle Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik sıkışıklığı dikkat çekiyor. Ayrıca, TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerinde de yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında ve TEM Otoyolu'nun Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde trafik sıkışıklığı devam ediyor.

Düzce ve Bolu kesimlerinde ise bayram trafiği başladı. Sürücülerin memleketlerine doğru hareketlenmesiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanında yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri, bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cemalettin Saraç, bayram için alınan tedbirlerin olumsuzluk yaşanmadan uygulandığını belirtti. Saraç, trafikteki aksamalara müdahale ettiklerini ve kazasız bir bayram geçirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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