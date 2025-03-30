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İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğu artarken, ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:41
İstanbul'da Ramazan Bayramı Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul, akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu ile karşı karşıya. Ramazan Bayramı tatilinde şehirde kalan vatandaşların ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle, kentin farklı noktalarında trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Bayramın getirdiği yoğunluk nedeniyle, özellikle d-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ile caddelerde araç hareketliliği zorlaşıyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde, Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar uzanan bir yoğunluk mevcut. Ayrıca Ankara istikametinde de Beylikdüzü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar yoğunluğun sürdüğü belirtiliyor.

Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet KöprüsüCevizlibağ-Haliç arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Küçükköy-Sultangazi kavşağı ve 5. Levent ile Mecidiyeköy yönünde trafik ağır seyrediyor.

Şile Otoyolu ve D-100 kara yolunda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik gözlemleniyor. İBB'nin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu %65'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda bu oran %63, Anadolu Yakası'nda ise %67 olarak ölçülmekte.

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına...

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına gitmesi ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ana yollarda ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy civarında yoğunluk gözlendi.

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına...

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına gitmesi ve şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle ana yollarda ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy civarında yoğunluk gözlendi.

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