İstanbul'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

İstanbul'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 18 Ekim tarihinde yapılan operasyonda bir iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ile birlikte çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütlerine silah temin ettiği ve daha önce iş yerinde yaşanan kurşunlama ile kasten yaralama olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen H.K. adlı şüpheli gözaltına alındı. Önceki Suç Kayıtları

H.K.'nin daha önce "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.