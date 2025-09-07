DOLAR
İstanbul'da Sabah Namazı: Erbaş ve Aileler Gazze İçin Bir Araya Geldi

Cihannüma'nın programında Fatih Camisi'nde Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül ve vatandaşlarla sabah namazı kılındı; Gazze ve yeni eğitim yılı için dualar edildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 08:10
Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor programı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için İstanbul'da gerçekleştirildi.

Fatih Camisi'nde buluşma

Program kapsamında Fatih Camisi'nde sabah namazı kılındı. Namaza Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve dualar

Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve okulların açılması ile Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Tesbihatların ve getirilen salavatların ardından cemaate seslenen Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Erbaş, ülkenin eğitim istatistiklerine değinerek "Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci" olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım."

Gazze'ye dikkat çekildi

Erbaş, Filistin'deki duruma da değinerek yaşanan zulmün son bulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında "Gazze'de bir zulüm var. Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde." ifadelerini kullandı.

Erbaş ayrıca yardım çağrısı yaparak, "Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. Ve öyle bir 'Amin' diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin." dedi.

İstanbul'da Cihannüma Derneğince 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı düzenlendi. Fatih Camisi'nde yapılan programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir konuşma yaptı.

