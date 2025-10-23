İstanbul'da Sabah Trafiği Kilitlendi: Köprüler ve Avrasya Tüneli Yoğun

İstanbul'da Sabah Trafiği Kilitlendi

İstanbul'da sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu etkili oluyor. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Köprüler ve Avrasya Tüneli

Yakalar arası geçişin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Etkilenen Güzergahlar

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Ankara istikametinde Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki yoğunluk Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ümraniye'den başlıyor.

TEM Otoyolunda Edirne istikametindeki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken; Ankara yönünde Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar güçlükle seyrediyor.

Toplu Taşıma ve Aktarım Merkezleri

Sabahta iş ve okula gitmek isteyen vatandaşlar başta olmak üzere aktarma merkezlerinde yoğunluk oluştu. Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade gibi noktalarda metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında kalabalık artıyor.

İBB Verileri

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 64'e kadar çıktı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 75'e ulaştı.

İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy Ankara istikametinde trafik yoğunluğu görüldü.