İstanbul'da Sabah Trafiği Kilitlendi: Köprüler ve Avrasya Tüneli Yoğun

İstanbul'da sabah saatlerinde köprüler, Avrasya Tüneli ve ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor; İBB verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 64'e çıktı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:25
İstanbul'da Sabah Trafiği Kilitlendi: Köprüler ve Avrasya Tüneli Yoğun

İstanbul'da Sabah Trafiği Kilitlendi

İstanbul'da sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu etkili oluyor. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Köprüler ve Avrasya Tüneli

Yakalar arası geçişin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Etkilenen Güzergahlar

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Ankara istikametinde Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki yoğunluk Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ümraniye'den başlıyor.

TEM Otoyolunda Edirne istikametindeki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken; Ankara yönünde Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar güçlükle seyrediyor.

Toplu Taşıma ve Aktarım Merkezleri

Sabahta iş ve okula gitmek isteyen vatandaşlar başta olmak üzere aktarma merkezlerinde yoğunluk oluştu. Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade gibi noktalarda metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında kalabalık artıyor.

İBB Verileri

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 64'e kadar çıktı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 75'e ulaştı.

İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa...

İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy Ankara istikametinde trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da 105 bin 279 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 5 Gözaltı
2
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
3
Tunç: Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim‑Savcı Yardımcılığıyla Yargıda Kaliteyi Artıracağız
4
Marmara'da Eylül Yağışları %65 Azaldı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 Yılın En Düşüğünde
5
Kastamonu'da Kırık Far İziyle Minibüs Sürücüsü Tutuklandı
6
Adana'da Otomobilde Ölü Bulunan İlyas Ünalan Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
7
Türkiye-Afrika Yatırımları: Afrikalı İş İnsanlarından Türk Yatırımcılara Çağrı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde