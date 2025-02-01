İstanbul'da Sabahın Sis Etkisi Akşama Taşındı

İstanbul'da Sis Etkisini Sürdürüyor

İstanbul, sabah saatlerinde başlayan sis etkisini akşam saatlerinde de devam ettiriyor. Megakentin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde yine sisli bir hava hakim oldu.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Puslu hava nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, sürücülerin trafikte kontrollü ilerlemesine neden oldu. Üsküdar bölgesinde, sis dolayısıyla Çamlıca Kulesi ile Büyük Çamlıca Camisi'nin üst kısımları tamamen görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda Puslu Hava

Ayrıca Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde de yer yer puslu havanın etkili olduğu gözlemlendi. Bu durum hem sürücüler hem de yayalar için dikkat gerektiriyor.

İstanbul'da sabah görülen sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Megakentin bazı bölgelerinde akşam sis etkili oldu. Bir çok noktada puslu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde sis yoğunlaştı. Üsküdar'da sis dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin üst kısımları görünmez hale geldi.

İstanbul'da sabah görülen sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Megakentin bazı bölgelerinde akşam sis etkili oldu. Bir çok noktada puslu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde sis yoğunlaştı. Üsküdar'da sis dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin üst kısımları görünmez hale geldi.