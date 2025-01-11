İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağış, trafiği aksatıyor ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:52
İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından, yağışın şiddeti belirli bölgelerde artış göstermekte.

Trafik Yoğunluğu ve Vatandaşların Tepkisi

Avrupa Yakası genelinde yer yer şiddetini artıran sağanak, Haliç Köprüsü, Bakırköy ve E-5 Karayolu'nda ciddi trafik yoğunluğu oluşturmaktadır. Taksim, Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer gibi bölgelerde de yağış aralıklarla devam ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Anadolu Yakası'nda Durum

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de trafik yoğunluğu gözlemlenirken, bu durum Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışla birlikte arttı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda yer yer trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Şehirdeki bu olumsuz hava koşulları, sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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