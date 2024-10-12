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İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:34
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul Valiliği, kentte saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olacağını duyurarak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uyarılar ve Önlemler

Valilik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verildi.

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İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

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