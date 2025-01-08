İstanbul'da Sağlık Çalışanları Çalışma Şartları İçin Eylem Düzenledi

Fatih'te sağlık çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemde bir araya geldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, İstanbul Aile Hekimleri Derneği ve diğer sağlık örgütlerinin üyeleri, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplandı.

Eylemin Amaçları ve Talep Edilen İyileştirmeler

Katılımcılar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde hazırladıkları pankartlarla destek vermek için sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Eylem sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık çalışanları adına basın açıklaması gerçekleştiren TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, deprem bölgesindeki meslektaşlarının çalışma koşullarının hala düzeltilmediğini vurgulayarak, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Meslek Onuru ve Eğitim Hakkı Vurgusu

Saip, toplumun ve sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik sundukları görüş ve önerilerin dikkate alınmadığını ifade ederek, bugün tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapıldığını belirtti. Ayrıca, genç meslektaşların nitelikli eğitim almasının engellendiğine işaret etti.

Saip, mobbing uygulamalarının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, gerçekçi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. "Biz bu eylemlerle meslek onurumuza sahip çıkarken, adil, şeffaf ve toplumcu bir sağlık sistemi için mücadele ediyoruz," dedi.

Birinci, ikinci ve üçüncü basamaktaki sağlık çalışanları için şartların iyileştirilmesi gerektiğini savunan Saip, eylemlerinin 10 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu.