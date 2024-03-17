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İstanbul'da salgın paniği: Acil servis kapatıldı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde iki işçi zehirlenme belirtisi ile tedavi altına alındı. Akabinde ise bazı kişilerde de aynı zehirlenme belirtilerinin yaşanması üzerine acil servis kapatılarak hasta kabulü durduruldu.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:52
İstanbul'da salgın paniği: Acil servis kapatıldı

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde iki işçi zehirlenme belirtisi ile tedavi altına alındı. Akabinde ise bazı kişilerde de aynı zehirlenme belirtilerinin yaşanması üzerine acil servis kapatılarak hasta kabulü durduruldu.

İstanbul Gümüşpala Mahallesi'nde yer alan Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde kimyasal ilaçlama yaptığı sırada zehirlenen 2 işçi tedavi altına alınmıştı. Acil serviste işlemleri devam eden işçilerin sonrasında serviste bulunan diğer hastalarda da benzer belirtiler ortaya çıkmaya başladı.

Dikkat çeken gelişme sonrasında acil servis doktorları olaya müdahale etti. Acil servise gelen hastalar ve yakınları acil olarak hastaneden tahliye edilirken etkilenen bireyler ise izole hasta olarak karantina odasına alındı

Hastanede bulaşıcı nitelikli tehdit protokolü uygulaması devreye girerken acil serviste etkilendiği tespit edilen hastaların daha büyük hastanelere sevk edilmesi konusunda karar alındı. Acil serviste tedavi edilmesi sırasında etkilenen diğer hastalar başka hastaneye sevk edilirken, sağlık görevlileri ise özel koruyucu kıyafet giydi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Hastanenin boşaltılması sonrasında acil serviste havalandırma ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Zehirlenen hastaların başka hastanelere nakledilmesi sırasında sivil araç girişlerinin durdurulduğu gözler önüne serilirken görüntü alınmaması konusunda da görevliler yoğun bir çaba sarf etti

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