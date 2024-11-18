DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,44 -0,42%
ALTIN
2.878,46 -1,44%
BITCOIN
3.163.725,21 -2,21%

İstanbul'da Sanatseverler İçin Dopdolu Bir Etkinlik Haftası

İstanbul, bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla sayısız etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:40
İstanbul'da Sanatseverler İçin Dopdolu Bir Etkinlik Haftası

İstanbul'da Sanatseverler İçin Dopdolu Bir Etkinlik Haftası

İstanbul, bu hafta sanat tutkunları için geniş bir yelpazede etkinlik sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların yer alacağı konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve performanslar, sanatseverlerin ilgi odağı olacak.

Atatürk Kültür Merkezi Etkinlikleri

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu hafta Richard adlı tiyatro oyunu yarın sahnelenecek. 22 Kasım'da ise Neyzen Tevfik 'Hiç' tiyatro oyunu gösterime girecek. AKM'nin programında ayrıca 20 Kasım'da Don Giovanni operası ve 21-23 Kasım tarihlerinde Carmina Burana bale gösterisi yer alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunları

İstanbul Devlet Tiyatrosu da bu hafta dolu dolu. Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 20-23 Kasım arasında Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde Medea Material ve Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikaye' adlı oyunlar sahnelenecek.

Konserler ve Müzik Etkinlikleri

Müzikseverler için de harika bir program mevcut. Yunan metal grubu Rotting Christ'in solisti Sakis Tolis, 21 Kasım'da Blind'de sahne alacak. Ayrıca, 24 Kasım'da Kadıköy The Wall'da Mg3 ve Gasp grupları dinleyicilerle buluşacak.

Film Gösterimleri ve Festivaller

Beyoğlu Sineması'nda, 19-30 Kasım tarihleri arasında klasik ve güncel yapımlar gösterilecek. Ayrıca, 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 22 Kasım'da başlayarak birçok ödüllü filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

Sergiler ve Sanat Etkinlikleri

Sanatseverler için sergiler de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. UNESCO tarafından hazırlanan Semerkand'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi sergisi 18-20 Kasım tarihleri arasında Rami Kütüphanesi'nde gösterilecek. Ayrıca, Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven sergisi, AKM Galeri'de 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

Bu hafta düzenlenecek etkinlikler, İstanbul'un kültürel zenginliğini ve sanat hayatını gözler önüne serecek. Sanatseverleri bekleyen bu dolu programdan faydalanmayı unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada
2
ABD ve Filipinler Gizli Askeri Bilgiler İçin Anlaşma İmzaladı
3
Muş'ta Tarım Arazileri Taşkın Riskine Karşı Korunuyor
4
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Van'da Önemli Açıklamalar: Sporun Gücü ve Yatırımlar
5
Beşiktaş'taki Yangın, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
6
İspanya'daki Sel Felaketi: 650 Bin Ton Tarım Ürünü Ziyan Oldu
7
2. Uluslararası Ahıska Türklerinin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu Gerçekleşti

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı