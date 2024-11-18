İstanbul'da Sanatseverler İçin Dopdolu Bir Etkinlik Haftası

İstanbul, bu hafta sanat tutkunları için geniş bir yelpazede etkinlik sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların yer alacağı konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve performanslar, sanatseverlerin ilgi odağı olacak.

Atatürk Kültür Merkezi Etkinlikleri

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bu hafta Richard adlı tiyatro oyunu yarın sahnelenecek. 22 Kasım'da ise Neyzen Tevfik 'Hiç' tiyatro oyunu gösterime girecek. AKM'nin programında ayrıca 20 Kasım'da Don Giovanni operası ve 21-23 Kasım tarihlerinde Carmina Burana bale gösterisi yer alıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunları

İstanbul Devlet Tiyatrosu da bu hafta dolu dolu. Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 20-23 Kasım arasında Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde Medea Material ve Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikaye' adlı oyunlar sahnelenecek.

Konserler ve Müzik Etkinlikleri

Müzikseverler için de harika bir program mevcut. Yunan metal grubu Rotting Christ'in solisti Sakis Tolis, 21 Kasım'da Blind'de sahne alacak. Ayrıca, 24 Kasım'da Kadıköy The Wall'da Mg3 ve Gasp grupları dinleyicilerle buluşacak.

Film Gösterimleri ve Festivaller

Beyoğlu Sineması'nda, 19-30 Kasım tarihleri arasında klasik ve güncel yapımlar gösterilecek. Ayrıca, 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 22 Kasım'da başlayarak birçok ödüllü filmi sinemaseverlerle buluşturacak.

Sergiler ve Sanat Etkinlikleri

Sanatseverler için sergiler de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. UNESCO tarafından hazırlanan Semerkand'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi sergisi 18-20 Kasım tarihleri arasında Rami Kütüphanesi'nde gösterilecek. Ayrıca, Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven sergisi, AKM Galeri'de 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

Bu hafta düzenlenecek etkinlikler, İstanbul'un kültürel zenginliğini ve sanat hayatını gözler önüne serecek. Sanatseverleri bekleyen bu dolu programdan faydalanmayı unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.