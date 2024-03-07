İstanbul’da seçim yarışı kızıştı: Hakan Bayrakçı 'İstanbul’da son 15 günde 2-3 puanlık bir fark çıktı'

İstanbul'daki yerel seçim yarışının, 31 Mart akşamı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken, anket sonuçları da önem kazanıyor. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında İstanbul anket sonuçlarını değerlendirirken, son 15-20 gün içinde İstanbul'da tablonun değiştiğini belirtti.

Bayrakçı, İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın oylar aldığını ifade ederek, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler. O kadar ilginç ki, bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" dedi.

Bayrakçı, İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirterek, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı" şeklinde konuştu. Kafa kafaya yarışın devam ettiğini ifade eden Bayrakçı, "Bütün bu söylediklerime bakarsak da tüm olay 2-3 puanın içinde dönüyor şimdilik. 37 yıllık deneyime bakarak şunu söylüyorum. Bu aşamada bu kadar söyleyebilirim. Fark 4,5'un üzerine çıktığı anda o aday için 'önde' açıklamasını yapmak daha doğru olur" dedi.