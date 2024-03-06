İstanbul’da seçmenin tercihi ne? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark sadece 0.9!

İstanbul'da Yarış Kızışıyor: ALF Araştırma'dan Çarpıcı Sonuçlar!
Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da gerçekleşen ALF Araştırma'nın son anketi, seçmenleri heyecanlandırdı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelede çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Ankette 4,400 kişinin katılımıyla yapılan "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuyla çıkan sonuçlar şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 37,8
(2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı)
Murat Kurum (Cumhur İttifakı): Yüzde 36,9
(2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı)
Meral Danış Beştaş (Dem Parti): Yüzde 4,6
Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 4,3
Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 4,1
Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 4