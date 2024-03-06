Bist 100
8.745,46 1%
DOLAR
31,76 0,53%
EURO
34,63 0,72%
ALTIN
2.178,46 1,21%

İstanbul’da seçmenin tercihi ne? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark sadece 0.9!

Yerel seçimlere kısa bir süre kala İstanbul’da adaylar arasındaki mücadele de hızlanıyor. Peki İstanbul’da son durum ne, hangi aday seçmenin desteğini alıyor? ALF Araştırma’nın gerçekleştirdiği son anket çalışmasında şaşırtıcı sonuçlar görüldü.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:08
İstanbul’da seçmenin tercihi ne? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark sadece 0.9!

İstanbul'da Yarış Kızışıyor: ALF Araştırma'dan Çarpıcı Sonuçlar!

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da gerçekleşen ALF Araştırma'nın son anketi, seçmenleri heyecanlandırdı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelede çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ankette 4,400 kişinin katılımıyla yapılan "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuyla çıkan sonuçlar şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu (CHP): Yüzde 37,8

(2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı)

Murat Kurum (Cumhur İttifakı): Yüzde 36,9

(2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı)

Meral Danış Beştaş (Dem Parti): Yüzde 4,6

Buğra Kavuncu (İYİ Parti): Yüzde 4,3

Azmi Karamahmutoğlu (Zafer Partisi): Yüzde 4,1

Mehmet Altınöz (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 4

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap

Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap

Acil nakit arayanlara 3 ay ertelemeli kredi! O banka kimliğiyle gelenin IBAN'ına yatırıyor

Acil nakit arayanlara 3 ay ertelemeli kredi! O banka kimliğiyle gelenin IBAN'ına yatırıyor

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
İBB'nin Ramazan pidesi fiyatını Ekrem İmamoğlu açıkladı!
3
Aşk ve Nefret: İki Kadın Bir Erkek İçin Birbirine Girdi! Vahşet Dolu Yazışmalar Delil Sayıldı
4
Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!
5
Jandarma, sınırı geçen 6 düzensiz göçmeni yakaladı, Geri Gönderme Merkezi’ne gönderdi
6
Seçmen kağıtlarının dağıtımı başlıyor: Bilgi kağıtlarının döküm adımına geçildi
7
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz

Bakan Işıkhan 'Kötü haber' diye duyurdu! Memur maaşları düşecek

Cebinde bu karttan olan voliyi vurdu! Tek tıkla 250 TL'niz geri ödenecek

4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

Milyonlarca vatandaş sonunda oh çekecek! Fiyatı 100 TL birden düştü

Türkiye dahil tüm piyasaları alt üst eden gelişme! Devalüasyon kararı verildi

Ünlü Sedan ve Hatchback modellere Mart zammı! En ucuz model 900 bin TL'ye yanaşıyor

Acil nakit arayanlara 3 ay ertelemeli kredi! O banka kimliğiyle gelenin IBAN'ına yatırıyor

Emekli maaşlarına ara zam açıklaması! AKP'li isimden net cevap

Gram ve çeyrek altını olanlara dudak uçuklatan tahmin! O tarihe dikkat

Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara

Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

3 coinde deprem etkisi yaratacak tahmin! Kripto'da işler kızışıyor