İstanbul’da seçmenin tercihi ne? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark sadece 0.9!

Yerel seçimlere kısa bir süre kala İstanbul’da adaylar arasındaki mücadele de hızlanıyor. Peki İstanbul’da son durum ne, hangi aday seçmenin desteğini alıyor? ALF Araştırma’nın gerçekleştirdiği son anket çalışmasında şaşırtıcı sonuçlar görüldü.