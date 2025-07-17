İstanbul'da SED Öğrencilerine Motivasyon Yemeği Düzenlendi

İstanbul'da Öğrencilere Destek Etkinliği

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan 120 öğrenci için motivasyon yemeği düzenledi. Etkinlik, Florya'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'ın Açıklamaları

Yemekte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, sınav ve üniversite eğitiminin önemine değinerek, "Hayat bununla sınırlı değil," ifadelerini kullandı. Kendi geçmişinden örnek veren Turan, “Hangi işi yaparsak yapalım, önce işin ahlakını öğrenmek gerekiyor,” diye vurguladı.

15 Temmuz ve Gençlere Düşen Görevler

Turan, 15 Temmuz'u anarak gençlerin topluma olan sorumluluklarına dikkat çekti. "Yaşananların tekrarlanmaması için önümüzde çok işimiz var gençler. O anlamda sizlere çok görevler düşüyor," dedi. Ayrıca, sınav sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle devam etti: "Olmadığı takdirde yine hayat devam edecek. Biz, bu topraklarda yaşamaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Psikoloji Uzmanından Hayata Dair Değerli Bilgiler

Etkinliğe katılan Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, öğrencilere "Hayat, Anlam ve Umut" konulu bir sunum yaptı. Geçer, anlamlı bir yaşam sürme yolları ve umudu diri tutmanın önemi üzerinde durarak, gençlerin geleceğe yönelik inançlarını güçlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, Doç. Dr. Geçer'e plaket takdimi ile sona erdi. Öğrencilere yönelik bu tür motivasyon etkinliklerinin devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 120 öğrenci için motivasyon yemeği düzenlendi. Etkinliğe katılan Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, öğrencilere "Hayat, Anlam ve Umut" başlıklı sunum yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 120 öğrenci için motivasyon yemeği düzenlendi. Etkinliğe katılan Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer, öğrencilere "Hayat, Anlam ve Umut" başlıklı sunum yaptı.