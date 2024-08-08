İstanbul'da Şehit Pilot Cengiz Topel ve Erenköy Şehitleri Anıldı

Şehit Pilot Cengiz Topel ve Erenköy Kahramanları Anıldı

Kıbrıs Türk mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi'nin şehitleri, İstanbul'da düzenlenen bir törenle yad edildi. Tören, Edirnekapı Hava Şehitliği'nde, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kabri başında gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Kültürü ve Gaziler Orada

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Kültürü Derneği İstanbul Başkanı Zehra Bilge Ayar ve Kıbrıs gazileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Erenköylü bir Kıbrıs Türk'ünün yazdığı şiir de okundu.

Başkonsolos Demirel: "Cengiz Topel Kıbrıs Tarihinde Sembol"

Törende konuşan Başkonsolos Demirel, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hava harp şehidi olan Cengiz Topel, 60 yıl önce Kıbrıs semalarında görevi sırasında düşürüldü ve şehit oldu." diyerek başlamış, Cengiz Topel'in isminin Kıbrıs'ta büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.

Demirel ayrıca, "Cengiz Topel, Erenköy direnişinin sembol isimlerinden biridir. Bu direniş, 290 Kıbrıs Türk köylüsü ve 500'ü aşkın genç Türk gencinin kahramanlığı ile başlamıştır. Bu süreçte 18 genç şehit oldu. Erenköy Hava Harekatı, 7-9 Ağustos tarihleri arasında bu kahramanlıklarla zaferle sonuçlandı." şeklinde konuştu.

Zehra Bilge Ayar: "Erenköy, Türk Halkının Varoluşunu Göstermiştir"

Erenköy Direnişi'nde ağabeyini kaybeden Zehra Bilge Ayar, "Bugün derin duygular içerisindeyiz. 60 yıl geçmiş olmasına rağmen, sanki ilk yılı yaşıyor gibiyim." dedi.

Ayar, "Erenköy, Kıbrıs Türkünün var olduğunu dünyaya gösteren bir direniş olmuştur. Yok olma tehlikesi yaşayan Türk halkı, ana vatanımızdan gelen uçakların yardımıyla yeniden dirilmiş ve Rumlara ağır darbeler vurulmuştur." sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirlerine çiçek bırakılarak anma töreni sonlandırıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar, İstanbul'da anıldı.