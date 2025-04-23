İstanbul'da Şehit ve Gazi Çocukları için Boğaz Turu Düzenlendi

İstanbul'da Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Boğaz Turu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit ve gazi çocukları için İstanbul Boğazı'nda özel bir yat turu gerçekleştirildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan Anlamlı Etkinlik

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile aileleri, toplamda 20 yatla Bebek sahilinden hareket etti. Yatlarda yer alan davetlilere yiyecek ve içecek ikramları sunulurken, çocuklara balonlar dağıtıldı.

Çocuk Gülümsemeleri Her Şeye Bedel

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukların eğleneceklerini umuyoruz. Onların yüzündeki bir gülümseme bizim için her şeye bedel," ifadelerini kullandı. Gürs, Boğaz turuna Sahil Güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiğini ve her yatta farklı eğlencelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Çocukların Mutluluğu

Boğaz turuna katılan çocuklardan Recep Neşet Ok, 23 Nisan'ın çok güzel olduğunu ifade ederek, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların yüzlerindeki mutluluğun, bu tür organizasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları için İstanbul Boğazı'nda yat turu yapıldı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile ailelerinin bindiği 20 yat, Bebek sahilinden hareket etti. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs (sağda) gazi yakınlarının tekneye binişine eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları için İstanbul Boğazı'nda yat turu yapıldı. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları ile ailelerinin bindiği 20 yat, Bebek sahilinden hareket etti. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs (sağda) gazi yakınlarının tekneye binişine eşlik etti.