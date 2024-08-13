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İstanbul'da Sıcak Havalardan Kaçış: Denize Akın

İstanbullular, yaz sıcaklarından bunalarak sahil ve parklara koştu. Denizde serinleyenler için sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:11
İstanbul'da Sıcak Havalardan Kaçış: Denize Akın

İstanbul'da Sıcak Havanın Etkileri

İstanbul'da sıcak havadan bunalan halk, serinlemek için sahil ve parkları tercih etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği yaklaşık bu günlerde, deniz ve gölgeler, İstanbulluların en favori kaçış noktaları oldu.

Sıcak Havanın Etkisi

Sarayburnu sahilinde, plaj şemsiyeleriyle denizin keyfini çıkarmaya gelenler, aynı zamanda semaverlerinde demledikleri çayı da yudumladılar. Caddebostan sahili ise haftanın ikinci iş günü denize girenlerle dolup taştı. 77 yaşındaki Sadık Alkan, "Denize girmedim ama arkadaşlarımla vakit geçirmeye geldim. Rüzgar esince burası etkileyici," dedi.

Denizseverlerden Cemil Uslu ise, "Hemen hemen her gün buraya geliyorum. Denizi seviyorum, akıntısı güzel ve adrenalin yüksek," şeklinde konuştu.

Uzmanlar Uyarıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların Ağustos ayında da devam edeceği uyarısında bulundu. Özdemir, sıcak havaların Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yoğun bir şekilde hissedildiğine dikkat çekti ve sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağını söyledi. Poyraz Rüzgarı Rahatlatacak

Uzman, "Poyraz rüzgarı, 3-4 gün daha etkisini sürdürecek. Ancak denizlerimiz oldukça sıcak. Soğuk hava dalgalarının geçişi kısıtlı," dedi. Ayrıca, yağış kıtlığının kuraklık getirdiğini belirterek vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Ağustos'un, yağış bakımından kısır geçtiğine dikkat çeken Özdemir, Eylül ayının da sıcak geçişini öngördüğünü belirtti. "11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları önemli. Dışarı çıkmaları gerekiyorsa gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor," diye ekledi.

Sonuç olarak

İstanbul'un sıcak günleri, halk için deniz ve parkları gündeme taşırken, uzmanlar ise halkı sağduyuya davet ediyor.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde...

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü.

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