İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İstanbul'da etkili kar yağışı Şile Otoyolu'nda ulaşıma engel oldu, araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:50
İstanbul'da Şile Otoyolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İstanbul'da Şile Otoyolu'nda Ulaşım Kesildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Şile Otoyolu'nun bir kısmında ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Ömerli Mahallesi mevkisinde araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun kuyruklar oluştu.

Karla Kaplanan Yolda Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Şile Otoyolu, karla kaplanırken, yolun bu kesiminde birçok sürücü ambulanslar dahil araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yolda kalan bazı sürücüler, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Görüntüler Endişe Verici

Yol koşullarının kötüleşmesi nedeniyle yoldaki buzlanma sebebiyle bir tır kayarak ilerlemeye çalıştı. Maalesef, mahsur kalan bazı sürücüler, buzlu yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüleri hız ve ani fren yapmamaları konusunda uyardı. Bu görüntüler, durumu daha da endişe verici hale getirdi.

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