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İstanbul'da Sınırlarla Yüzleşmek Konferansı: Eğitimde Yeni Vizyonlar

İstanbul'da düzenlenen konferansta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitimde dijitalleşmenin etkileri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:24
İstanbul'da Sınırlarla Yüzleşmek Konferansı: Eğitimde Yeni Vizyonlar

İstanbul'da "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" Konferansı

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ev sahipliği yapılan "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" başlıklı kapsamlı bir konferans düzenlendi.

Ömer Faruk Yelkenci'nin Açıklamaları

Konferansın açılışında söz alan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin modern eğitim yolculuğunun 21. yüzyılın başlarından itibaren güç kazandığını dile getirdi. Yelkenci, Türkiye'nin karşılaştığı sorunlara yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin, eğitime yönelik özgün bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Bu modelin, insan gelişiminin bütün yönlerini kapsayan öğretim programlarını içerdiğini ifade etti.

Sağlıklı Nesil Vurgusu

Konuşmasında "sağlıklı nesil" kavramına dikkat çeken Yelkenci, dengeli beslenmeyi, düzenli uyku ve spor yapmayı, bağımlılıklardan kaçınmayı ve manevi değerlerin korunmasını öncelikli hedefler arasında saydı. "Bizim yetiştireceğimiz nesil, teknolojiyi tüketen değil, üreten ve yöneten bir nesil olmalı" dedi.

Okuryazarlık Çalışmaları ve Eğitim Yaklaşımları

Yelkenci, okuryazarlık eğitimiyle ilgili yaptıkları çalışmaları "farkındalık", "işlevsellik" ve "eylemsellik" başlıkları altında toparladıklarını ifade etti. Ayrıca, ölçme ve değerlendirmede "formatif" yaklaşım benimsediklerini belirterek, öğrencilere sürekli geri bildirim sağlayan süreç ve durum temelli öğrenme modeline geçildiğini aktardı.

Konferansın İçeriği ve Katılımcılar

Kapsamlı bir tanıtım filmi ile desteklenen konferansta, geleceğin eğitim sistemleri, dijitalleşme'nin eğitim üzerindeki etkileri ve eğitimde değerlerin önemi gibi konular, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alındı. Konferansa akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" başlıklı konferansa katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" başlıklı konferansa katılarak konuşma yaptı.

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