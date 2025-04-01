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İstanbul'da Sis Etkisi: Yüksek Binalar Kayboldu

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis, yüksek binaların üst kısımlarını görünmez hale getirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:59
İstanbul'da Sis Etkisi: Yüksek Binalar Kayboldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görünürlüğü büyük ölçüde düşürdü. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasındaki Boğaz bölgesinde sis yoğun şekilde hissedildi.

Yüksek binaların üst kısımlarının kaybolmasına sebep olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısmen etkili olurken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün büyük kısmı tamamen sisle kaplandı. Çamlıca Tepesi ve çevresindeki binaların birçoğu da sisin etkisi altında kaldı; bu durum, Büyük Çamlıca Camii'nin yalnızca minarelerinin ve kubbesinin bazı bölümlerinin görünmesine yol açtı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, trafikte kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Sisin etkisini ne zaman kaybedeceği ise merakla bekleniyor.

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