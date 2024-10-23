İstanbul'da Siyasi Partiler TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

İstanbul'da Siyasi Partilerden TUSAŞ'a Destek

İstanbul'daki siyasi partilerin örgütleri, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir dille kınadı. Bu tür alçak saldırılara karşı birleşen partiler, şehit olan vatandaşlar için taziye mesajları paylaştı.

AK Parti'nin Mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MHP'nin Tepkisi

MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

CHP ve İYİ Parti'den Kınama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, terör saldırısına ilişkin, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara tesisini hedef alan hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise, saldırıyı kınarken, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve aziz Türk milletine sabır diliyorum." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi'nin Mesajı

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk milleti cefakar ve güçlü, Türk ordusu kararlı ve yenilmezdir. İçeride ve dışarıda, Türk askerinin ve Türk vatandaşının canına, malına, namus ve bütünlüğüne kasteden tüm karanlık güçlerin karşısındayız. TUSAŞ tesislerine yönelik saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz. Milletimiz var olsun!" ifadelerine yer verdi.