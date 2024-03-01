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İstanbul’da son seçim anketinde sürpriz sonuç: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark açılıyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala MetroPOLL Araştırma’nın İstanbul için yaptığı son anketin sonuçları belli oldu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı büyüdü. Metropoll anketi ile Optimar anketi arasındaki ortak nokta dikkat çekti

Yayın Tarihi: 01.03.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 14:14
İstanbul’da son seçim anketinde sürpriz sonuç: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark açılıyor

İstanbul Seçim Yarışında Son Durum: Anketler Ne Diyor?

31 Mart seçimlerine 30 gün kala yapılan Metropoll Araştırma'nın İstanbul anketi sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın açıldığı görülüyor.

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METROPOLL VE OPTIMAR ANKETLERİNDE BENZER SONUÇLAR

Metropoll'ün yayınladığı son ankete göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un önünde bulunuyor. Diğer bir araştırma şirketi olan Optimar'ın İstanbul araştırması da benzer sonuçlar vererek Metropoll'ü doğruluyor.

METROPOLL ANKETİNİN SONUÇLARI

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Metropoll'un anket sonuçlarına göre, İstanbulluların tercihleri şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: %43.5

Murat Kurum: %40.2

Diğer adaylar: Toplamda %16.3

OPTIMAR ANKETİNİN SONUÇLARI

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Optimar'ın İstanbul araştırmasına göre, ankete katılanların tercihleri şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: %44.3

Murat Kurum: %36.5

Diğer adaylar: Toplamda %19.2

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