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İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından muhabir Emre Kaplan'a saldırı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:19
İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı Olayı

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından, spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.G. tutuklandı.

Olayın Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrasında RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda meydana gelen arbedeye müdahele etti. Spor muhabiri Emre Kaplan, yaşanan olaylar sırasında aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin İfadesi ve Tutuklama Süreci

Olayı araştıran ekipler, Kaplan’a saldıran kişinin S.G. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca, şüpheli hakkında seyirden men tedbiri uygulandı.

Adalet Bakanı'nın Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik fiziki saldırı ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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