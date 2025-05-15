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İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su ücretlerine yüzde 10 zam yaptı. Yeni tarifeler konut ve iş yerlerini etkiliyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 00:00
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İstanbul'da Su fiyatlarına Zam Geliyor!

İstanbul'da, artan yaşam maliyetleri vatandaşları zorlamaya devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden su tarifelerine yönelik önemli bir zam kararı alındı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile İstanbulluların musluk suyu ücretlerinde yüzde 10 oranında artışa gidildi.

Yeni Su Tarifeleri Neleri Kapsıyor?

Alınan karar doğrultusunda, konutlardan iş yerlerine kadar tüm abonelerin faturalarına yansıyan yeni tarifeler belirlenmiş durumda. İşte güncellenmiş konut tarifeleri:

  • Birinci Kademe (0-15 metreküp): Mevcut Fiyat: 42,37 TL --> Yeni Fiyat: 46,62 TL
  • İkinci Kademe (16-30 metreküp): Mevcut Fiyat: 64,58 TL --> Yeni Fiyat: 71,04 TL
  • Üçüncü Kademe (31 ve üzeri metreküp): Mevcut Fiyat: 93,40 TL --> Yeni Fiyat: 102,75 TL

İş Yerleri İçin Su Tarifelerinde de Artış Yaşandı

İstanbul'daki iş yerleri ve ticarethaneler için de su tarifeleri yenilendi. Yeni fiyatlandırma ile birlikte ticari aboneler de farklı kademelerde artan maliyetlerle karşılaşacaklar. İş yerleri için belirlenen yeni tarifeler ise şöyle:

  • Birinci Kademe (0-15 metreküp): Mevcut Fiyat: 111,00 TL --> Yeni Fiyat: 122,10 TL
  • İkinci Kademe (16-50 metreküp): Mevcut Fiyat: 117,52 TL --> Yeni Fiyat: 129,30 TL
  • Üçüncü Kademe (51-100 metreküp): Mevcut Fiyat: 144,46 TL --> Yeni Fiyat: 158,91 TL
  • Dördüncü Kademe (101 ve üzeri metreküp): Mevcut Fiyat: 151,03 TL --> Yeni Fiyat: 166,14 TL

Kısacası, İstanbul'da su faturaları için alınan zam kararı, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek ve hanelerin bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri gerekecek.

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