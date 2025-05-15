DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 58 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 104 zanlıdan 58'i tutuklandı, 45 kişi sosyal medyada silah teşhiri nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:11
İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 58 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Başarıyla Gerçekleştirildi

İstanbul'da son bir aylık süreçte suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil" motosikletli şüphelilerin, iş yeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karıştıklarını belirleyerek, bu suçlarla bağlantılı olanların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Operasyonlar 15 Nisan-15 Mayıs Arasında Gerçekleştirildi

Ekipler, 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında, Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan adres aramalarında, 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3,709 silah mekanizması, 1,464 namlu, 5,592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sosyal Medya Operasyonları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam etmekte.

Ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 45 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan bu zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Silahlar Sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki binasında sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada düzenlediği basın toplantısında, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır," ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104...

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104...

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!