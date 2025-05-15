İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 58 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Başarıyla Gerçekleştirildi

İstanbul'da son bir aylık süreçte suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil" motosikletli şüphelilerin, iş yeri kurşunlanması ve yağma gibi suçlara karıştıklarını belirleyerek, bu suçlarla bağlantılı olanların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Operasyonlar 15 Nisan-15 Mayıs Arasında Gerçekleştirildi

Ekipler, 15 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında, Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan adres aramalarında, 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3,709 silah mekanizması, 1,464 namlu, 5,592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Adli Süreç ve Sosyal Medya Operasyonları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 zanlının emniyetteki işlemleri ise devam etmekte.

Ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 45 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan bu zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Silahlar Sergilendi

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki binasında sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada düzenlediği basın toplantısında, kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır," ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.