İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Aktaş'ın Avukatı Açıklama Yaptı

İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında serbest bırakılan Ahmet Aktaş'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:54
İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması: Ahmet Aktaş'ın Avukatı Açıklama Yaptı

İstanbul Suç Örgütü Soruşturmasında Avukattan Açıklama

İstanbul'da gerçekleştirilen suç örgütü soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Aktaş'ın avukatı Vedat Pehlivan, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, müvekkilinin tüm şüphelilerle birlikte aynı işlemlere tabi tutulduğunu belirterek, bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Basında Yer Alan Yanlış Bilgiler

Vedat Pehlivan, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 23 zanlının tutuklandığını hatırlatarak, Aktaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili basında çıkan haberlere dikkat çekti. Aktaş'ın yalnızca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dair izlenimlerin yanıltıcı olduğunu vurguladı.

Aktaş'ın Mesleki Geçmişi

Pehlivan, müvekkilinin Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Mühendislik Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olduğunu ve 2006 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yaptığını belirtti. Ayrıca, müvekkilinin çaycılık ya da garsonluk yapmadığını ve evli iki çocuk babası olarak sade bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Suçlamalar ve Bağlantılar

Aktaş'ın yalnızca belediye iştiraki olan Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş'deki yönetim kurulu imzasının, iddia edilen suçlarla bağlantısının tek dayanağı olduğunu kaydeden Pehlivan, müvekkilinin olayla ilgili herhangi bir süreçte yer almadığını belirtti.

Gözaltı Süreci ve İzin İddiaları

Ayrıca, müvekkilinin gözaltına alınmadan önce eşinin izin talep ettiği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Pehlivan, Aktaş'ın gözaltına alındığı gün mesai arkadaşlarının eşini aradığını ifade etti. 16 Ocak'ta 47 şüpheliyle birlikte sulh ceza hakimliğine sevk edilen müvekkili, diğer 12 şüpheli ile beraber adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sonuç ve Çağrı

Pehlivan, müvekkilinin suçlamalarla ilgili tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, doğru bilgilendirme ve haberciliğin önemine dikkat çekti. Soruşturma sürecindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep etti.

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