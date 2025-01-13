İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturmasında 40 Gözaltı!

Suç Örgütüne Yönelik Kapsamlı Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çeteye karşı önemli bir adım attı. Soruşturma çerçevesinde, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu toplam 40 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltıların Nedeni

Açıklamalara göre, söz konusu suç örgütü, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri manipüle etmekteydi. Yaklaşık 3 ay süren bir takip sonucu, örgütün ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı tespit edildi.

Şüpheli Listesinde Önemli İsimler

Beşiktaş Belediyesinin yanı sıra, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi önemli şahıslar da listede yer alıyor. Özer, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırıldı. Gözaltı kararları, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almak gibi suçlamalarla genişledi.

Gözaltı Operasyonu

Beşiktaş Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan baskında, Rıza Akpolat ve ekibinin ofislerinde incelemeler gerçekleştirildi. Başkan Akpolat, Balıkesir’de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Akpolat'ın Açıklamaları

Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı." diyerek durumu anlattı.

Soruşturmanın Devamı

Gözaltına alınan 40 kişinin ifadeleri alınmaya başlanırken, firari durumda olan 7 şüpheliye yönelik arama çalışmaları sürüyor. Aziz İhsan Aktaş da gözaltına alınarak soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi.