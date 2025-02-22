İstanbul'da 'Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri' Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Önemli Bir Çalıştay Düzenlendi

İstanbul'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri' başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, İHH Genel Merkezi'nde yapıldı ve Sudan'daki devam eden krizinin siyasi, sosyal, insani ve bölgesel etkileri üzerine odaklandı.

Barış Arayışları ve Türkiye'nin Rolü

Etkinliğin Koordinasyon Sorumlusu Dr. Serhat Orakçı, çalıştayın Sudan'daki son gelişmeleri değerlendirerek barış inşası ve çözüm önerilerine odaklandığını belirtti. Sudan'ın yaklaşık iki yıldır sürdüğü çatışmaların ardından barış arayışlarının devam ettiğine değinen Orakçı, Türkiye'nin bu süreçte daha aktif bir rol almak istediğini vurguladı.

Orakçı, "Fikir alışverişinde bulunmak, Sudan'daki isimlerin görüşlerini almak ve barışın kazanımları adına somut öneriler oluşturmak üzere düzenlenen bir çalıştaydır. Şu an Hartum'daki çatışmalar sona erdikten sonra ülkenin geleceği üzerine düşünmek gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Dünya'nın Sudan'dan Beklentisi

Çalıştayda yer alan Mohammad Othman Al-Baroudi, Sudan'ın dünyadan beklentisinin gerçek bir anlaşma sağlanması olduğunu söyledi. Al-Baroudi, Sudan’daki girişimlerin sona erdiğini belirtirken, Türkiye'nin sadece iki taraf arasında arabuluculuk yapmakla kalmayıp barış sağlamak için daha geniş çabalar göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Son girişimlerin ABD önderliğinde gerçekleştiğini ifade eden Al-Baroudi, "Başkan Donald Trump yönetiminin bu konuyla ilgilenmesini beklemiyorum," dedi.

Çalıştayın İki Bölümdeki Faaliyetleri

Çalıştayın ilk bölümünde 'Sudan'da Yükselen Şiddet ve Barış Perspektifleri', 'Sudan Krizi Saha Gözlemleri Işığında Barış Arayışı' ve 'Sudan İç Savaşı ve Barış için Entegrasyonun Önemi' gibi başlıklarla çeşitli konuşmalar yapıldı.

İkinci bölümde ise katılımcılar, barışın sağlanmasına yönelik düşüncelerini paylaşarak önerilerde bulundu.

stanbul'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Sudan Krizi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çalıştay düzenlendi. İHH Genel Merkezi'ndeki çalıştayda devam eden Sudan krizinin siyasi, sosyal, insani ve bölgesel etkileri ışığında barışa katkı sağlayacak beklenti, öneri ve gelecek senaryolarına dair mülahazalar yapıldı. Çalıştayın Koordinasyon Sorumlusu Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serhat Orakçı, açıklamalarda bulundu.