İstanbul'da Tacizciye Savcı Şoku! Sert Kayaya Çarpan Tacizci Gözaltına Alındı

İstanbul Kadıköy’de yolda yürüyen bir genç kız, kendisini taciz eden adamdan kurtulmak için bir taksie sığındı. Bindiği taksinin içinde savcı olduğunu öğrendiği bir kadınla karşılaştı. Tacizine devam eden şüpheli taksiye gelerek genç kızı sevgilisi olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak tacizcinin istediği gibi olmadı, takside bulunan savcının polisi aramasıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da Tacizciye Savcı Şoku! Sert Kayaya Çarpan Tacizci Gözaltına Alındı
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30 Temmuz 2023 tarihinde Kadıköy’de meydana gelen olayda Kübra K. isimli genç kız, evine dönmek için sokakta yürüyordu. Genç kızın arkasından gelen Mustafa E. isimli şahıs, genç kızın koluna girerek Kübra K.'yı taciz etmeye başladı. Kübra K., şahsın tacizine tepki göstererek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak şüpheli genç kızın peşini bırakmamakta ısrarcıydı. Tacizden kurtulmak için karşısına çıkan bir taksiye atlayarak yardım isteyen Kübra K. takside yolcu olarak bulunan Ayşe Gül Gürer tarafından taksiye aldı. Mustafa E.'nin tacizi bu noktada da devam etti. Taksiye gelerek Kübra K.'yı sevgilisi olduğunu söyleyen ve Ayşe Gül Güler'den kimlik göstermesini istedi.

Kübra K.'nın sığındığı taksideki kadının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer olduğu ortaya çıktı. Durumu polis ekiplerine aktaran Savcı Gürer, Mustafa E.'yi gözaltına alınmasını sağladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tacizci adliyeye sevk edildi ve tutuklu yargılanmasına karar verildi. Tacizci Mustafa E.'nin cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları sebebi ile 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 

Korkunç olayın ardından yaşadıklarını anlatan Kübra K., şansının o gün yaver gittiğini belirterek açıklamasında, “O an çok korkuyordum, tanımadığım bir adam bana sarılmaya çalışıyordu. Kaçtım ama peşimi bırakmadı. Önüme çıkan ilk taksiye bindim ve yardım istedim. Meğer takside savcı hanım varmış. Bana çok yardımcı oldu, polisi aradı. O adam da ‘Bu kız benim sevgilim’ diye yalan söylüyordu. Savcı hanım o günden sonra da beni arayarak destek verdi. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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