İstanbul'da taksiden ücreti ödemeden kaçan kadın kamerada

Olayın ayrıntıları

Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübü önünden taksiye binen iki kadın, Gayrettepe'deki başka bir mekâna gitmek üzere yola çıktı. Kısa süre sonra araç içinde tartışma çıktı ve kadınlardan biri yol ortasında taksiden indi.

Diğer kadın ise şoföre Maslak'a gitmek istediğini söyledi. Varış noktasına gelindiğinde kadın ücret ödemeyi reddederek, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" dedi.

Taksici karşılık olarak "Nereden bulacağım ben onu?" diye sordu. Kadın, yine "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden uzaklaştı. Olayda iki kadının da ücret ödemediği belirtilirken, taksicinin tepkisi dikkat çekti.

Yaşananların ve kadının taksiciye ücret ödemeden uzaklaştığı anın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksici, mağduriyetini dile getirerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

