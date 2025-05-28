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İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen 6 operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 7 şüpheli yakalandı ve 2,922 eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:42
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Fatih, Kadıköy ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen toplamda 6 operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen, Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2,922 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bu önemli çalışma, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretine karşı yürütülen önlemlerin bir parçası olarak dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda, Avustralyalı bir Anzak şüphelinin, atalarına ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı anlaşılırken, zanlının bagajında Milli Mücadele Dönemi'ne ait 108 eser ve objenin bulunduğu kaydedildi.

Fatih ve Kadıköy'deki operasyonlarda ise, Lidya dönemine ait MÖ 7'nci yüzyıla ait 2 altın ve gümüş sikke'nin yanı sıra Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikke ele geçirildi. Ayrıca, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait Osmanlı dönemi hat, berat ve fermanlarla birlikte, 1671 obje bulundu. Bu eserler arasında, Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da yer aldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonların devam edeceğinin altını çizerek, eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceğini açıkladı.

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen, aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu...

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen, aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait parçaların bulunduğu 2 bin 922 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), burada incelemelerde bulundu.

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen, aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu...

İstanbul'da yurt dışına kaçırılmak istenen, aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait parçaların bulunduğu 2 bin 922 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), burada incelemelerde bulundu.

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