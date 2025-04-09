İstanbul'da Tehlike Yaratıp Cezalandırılan Sürücüler: 71 Bin Lira

İstanbul'un Ümraniye, Büyükçekmece, Sultanbeyli ve Eyüpsultan ilçelerinde trafiği tehlikeye atan 4 sürücüye toplamda 71 bin 323 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran 2024 tarihinde Ümraniye Ömer Faik Atakan Caddesi üzerinde bir sürücünün drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti. Ekipler, aracın plaka bilgileriyle sürücünün kimliğini tespit etti.

Yakalanan sürücü M.T., Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde "kara yolunun yapısını iz bırakarak bozmak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 37 bin 564 lira para cezası aldı ve ehliyeti 2 ay süreyle geri alındı.

Öte yandan, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, Büyükçekmece Ekinoba mevkisinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüler üzerine de çalışma başlattı. Sürücü T.Ç.Y. hakkında, "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 6 Nisan'da TEM Otoyolu Güney Sultanbeyli ayrımında makas atarak araç kullanan T.M. hakkında da aynı şekilde 11 bin 253 lira ceza kesildi.

Bir başka olay ise Eyüpsultan'da 1 Nisan'da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan "Nurtepe Viyadük üstü İSKİ Genel Müdürlüğü önü, Kemerburgaz istikametinde hafif ticari araç sürücüsü arkadaki araca yol vermemek için elinden geleni yaptı" başlıklı görüntüler üzerine hareket geçen polis, sürücü E.K.B.yi yakaladı. Bu sürücüye de "makas atmak", "aracını zorunlu bir neden olmadan gereksiz ani yavaşlatmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleriyle 11 bin 253 lira ceza verildi. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul'un Ümraniye, Büyükçekmece, Sultanbeyli ve Eyüpsultan ilçelerinde trafiğe tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 71 bin 323 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Ümraniye, Büyükçekmece, Sultanbeyli ve Eyüpsultan ilçelerinde trafiğe tehlikeye düşüren 4 sürücüye toplam 71 bin 323 lira para cezası kesildi.