İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı

İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle aranan 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı
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İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP gibi terör örgütlerine yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİNE KATILAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle aranan 4 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

Zanlıların çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıkları belirlendi. Operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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