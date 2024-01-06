İstanbul'da terör operasyonunda 4 gözaltı
İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle aranan 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
İstanbul'da DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP gibi terör örgütlerine yönelik çalışma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları belirlendi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİNE KATILAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI
DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle aranan 4 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlıların çeşitli hapis cezalarına çarptırıldıkları belirlendi. Operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.