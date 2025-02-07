İstanbul'da Terör Örgütü Üyeliği Şüphesi: Z.A. Tutuklandı

İstanbul'da Terör Operasyonu: Z.A. Tutuklandı

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma" suçundan aranması bulunan Z.A., Diyarbakır'da teslim olduktan sonra tutuklandı.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü tarafından İstanbul'da eylem ve sabotaj eğitimine alındığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, şüphelilerin keşif çalışmaları yaptığı da tespit edildi.

Z.A., Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne teslim olduktan sonra, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla savcılığa ifade verdi. Ardından, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.