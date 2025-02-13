İstanbul'da Terör Soruşturması: 10 Şüpheliye Sevk Yazısı Ulaşıldı

İstanbul'da Terör Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesinde gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında sevk yazısına ulaşıldı. Bu şüpheliler arasında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları da yer alıyor.

Savcılıktan Önemli İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddia ediliyor. Şüphelilerin, terör örgütünün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu oldukları öne sürülüyor.

Korkutucu Bağlantılar ve Eylemler

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, PKK/KCK terör örgütünün 'demokratik özerklik' hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla HDK üyelerinin büyükşehir belediyelerine sızdırıldığı belirtiliyor. Şüphelilerin, üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatlarına göre hareket ettikleri ifade ediliyor.

Yazıda, şüphelilerin, silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediklerine dair güçlü şüpheler bulunduğu vurgulanıyor; bu nedenle tutuklama talep edildiği kaydediliyor.

Şüpheliler Arasındaki İlişkiler ve İncelemeler

Özellikle Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile ilgili yapılan değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yüksel'in, örgütle irtibatı tespit edilirken, Gür'ün de 52 adli kaydı bulunan kişiyle iletişim halinde olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer şüphelilere ait HTS kayıtları da incelendiğinde, örneğin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Kaygun’un, 2015-2025 yılları arasında 223 kişiyle irtibatı olduğu ve bu kişilerden 10'unun hakkında arama kararı bulunduğu anlaşılıyor.

Terörle Mücadele Devam Ediyor

Bu gelişmeler, İstanbul'daki terörle mücadelenin ne denli derinleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şehirdeki çeşitli belediyelere sızmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin, PKK/KCK ile olan ilişkileri tek tek inceleniyor.

İstanbul’da yürütülen bu operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, güvenlik güçleri durumu yakından takip ediyor. Şüphelilerin yargı süreci devam ediyor.