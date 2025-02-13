DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,75 -0,57%
ALTIN
3.383,26 -0,51%
BITCOIN
3.446.930,46 1,61%

İstanbul'da Terör Soruşturması: 10 Şüpheliye Sevk Yazısı Ulaşıldı

İstanbul'daki terör soruşturmasında 10 şüpheli hakkında sevk yazısına ulaşıldı. Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları da gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:57
İstanbul'da Terör Soruşturması: 10 Şüpheliye Sevk Yazısı Ulaşıldı

İstanbul'da Terör Soruşturması Derinleşiyor

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirmesinde gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında sevk yazısına ulaşıldı. Bu şüpheliler arasında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları da yer alıyor.

Savcılıktan Önemli İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddia ediliyor. Şüphelilerin, terör örgütünün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu oldukları öne sürülüyor.

Korkutucu Bağlantılar ve Eylemler

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, PKK/KCK terör örgütünün 'demokratik özerklik' hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla HDK üyelerinin büyükşehir belediyelerine sızdırıldığı belirtiliyor. Şüphelilerin, üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatlarına göre hareket ettikleri ifade ediliyor.

Yazıda, şüphelilerin, silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediklerine dair güçlü şüpheler bulunduğu vurgulanıyor; bu nedenle tutuklama talep edildiği kaydediliyor.

Şüpheliler Arasındaki İlişkiler ve İncelemeler

Özellikle Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile ilgili yapılan değerlendirmeler dikkat çekiyor. Yüksel'in, örgütle irtibatı tespit edilirken, Gür'ün de 52 adli kaydı bulunan kişiyle iletişim halinde olduğunu ortaya koyuyor.

Diğer şüphelilere ait HTS kayıtları da incelendiğinde, örneğin Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Kaygun’un, 2015-2025 yılları arasında 223 kişiyle irtibatı olduğu ve bu kişilerden 10'unun hakkında arama kararı bulunduğu anlaşılıyor.

Terörle Mücadele Devam Ediyor

Bu gelişmeler, İstanbul'daki terörle mücadelenin ne denli derinleştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şehirdeki çeşitli belediyelere sızmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin, PKK/KCK ile olan ilişkileri tek tek inceleniyor.

İstanbul’da yürütülen bu operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, güvenlik güçleri durumu yakından takip ediyor. Şüphelilerin yargı süreci devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Ziyaret Etti
2
İngiltere ve Çin Dışişleri Bakanları Ekonomik İlişkileri ve Küresel Sorunları Ele Aldı
3
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
4
Kadıköy'de Müzisyen Çınar Ersanlı'nın Öldürülmesi: İddianame Hazırlandı
5
Moldova, Kişinev'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararını Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan Ayrıldı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!