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İstanbul'da Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi'nde Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi sonuç bildirgesi, milletin kararlılığı ve umuduyla acil bir fırsat olarak ifade edildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:13
İstanbul'da Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi'nde Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İstanbul'da Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İstanbul'da Medya Platformu Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bildirge kamuoyuna duyuruldu. FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu önemli etkinliğin sonuçları, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Bitlis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık tarafından açıklandı.

Bildirgede vurgulanan ana temalar, "Terörsüz Türkiye Yüzyılı"nın bir temenni olmaktan öte, ülke ve bölgeler için bir tarihi fırsat sunduğunu ortaya koydu. Söz konusu süreçte, milletin tamamının desteğiyle bu hedefe ulaşılması gerektiğinin altı çizildi.

Bildirgede, bölge halkının bu süreci umut ve kararlılıkla sahiplenmesi vurgulanırken, "Bu yolda engel olmak isteyen herkes, halk tarafından durdurulacaktır." denildi. Ayrıca, şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır anneleri, Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın kararlı destekçileri olarak tanımlandı. Bildirgede, terör örgütünün silah bırakmasının zorunlu olduğu, bu sürecin milletin iradesiyle başarıya ulaşacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 50 yıla yaklaşan kin ve öç sosyolojisinin sona ermesinin gerekliliği vurgulanırken, Terörsüz Türkiye Yüzyılı'nın bir çözüme gitmekten ziyade, devletin kararlılıkla sürdürdüğü bir politikayı yansıttığı ifade edildi.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi: "Süreçle birlikte Gabar ve Cudi gibi bölgelerdeki enerji kaynakları, bölgesel kalkınma ve refahı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, bu sürece olan toplumsal güven tamdır. İç cephenin sağlamlığı, dış cephedeki başarının anahtarıdır." Ayrıca bildirgede, katil İsrail'in sürdürdüğü işgal ve terör politikalarına karşı durabilecek yegâne gücün Türkiye Cumhuriyeti olduğu vurgulandı.

Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından katılımcılar, bir araya gelerek toplu dua etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi...

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Bitlis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık tarafından okundu.

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi...

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ardından sonuç bildirgesi, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Bitlis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Medya Platformu Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık tarafından okundu.

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