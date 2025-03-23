İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar Açıklandı

İstanbul Valiliği, 26 Mart'a kadar sürecek olan her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı kapsamında, bugün saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak yeni kapanmalar gerçekleştirileceği belirtildi. Kapatılan yolların listesi ise şu şekilde sıralandı:
- Fevzipaşa Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi
- Şehzadebaşı Caddesi
- Vezneciler Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Sahil Kennedy Caddesi
- Samatya-Sirkeci arası
- Reşadiye Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Galata Köprüsü
- Atatürk Köprüsü
Bu caddelere çıkan tüm yolların da kapatılacağı duyuruldu. Ayrıca, alternatif güzergah olarak 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği belirtildi.