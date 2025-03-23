İstanbul'da Trafiğe Kapatılan Yollar Açıklandı

İstanbul Valiliği, 26 Mart'a kadar sürecek olan her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı kapsamında, bugün saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak yeni kapanmalar gerçekleştirileceği belirtildi. Kapatılan yolların listesi ise şu şekilde sıralandı:

Fevzipaşa Caddesi

Macar Kardeşler Caddesi

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi

Samatya-Sirkeci arası

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Atatürk Köprüsü

Bu caddelere çıkan tüm yolların da kapatılacağı duyuruldu. Ayrıca, alternatif güzergah olarak 10. Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği belirtildi.