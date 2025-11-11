İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde %89'a Ulaştı

İBB verilerine göre akşam trafiğinde artış

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu, yağmurun etkisiyle arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü.

D-100 Karayolu başta olmak üzere bazı arterlerde ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

YENİBOSNA E5 TRAFİK YOĞUNLUĞU