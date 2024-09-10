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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da okulların açılması ve mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu ciddi şekilde artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:47
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da Akşam Trafik Durumu

Metropol İstanbul'da, haftanın ikinci günü mesai sona ererken ve okulların açılmasıyla birlikte, bazı bölgelerde ciddi bir trafik yoğunluğu gözlemlenmeye başlandı. Yaz tatilinin sona ermesi, şehirde günlük hayatın normalleşmesiyle birlikte trafiği etkilemiş durumda.

Trafik Yoğunluğu Hangi Yolları Etkiledi?

Özellikle Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bu yollara bağlantı sağlayan arterlerde yoğunluk artışı yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu üzerinde Kadıköy ile Maltepe arasında yoğun araç trafiği seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda Durma Noktasına Gelen Trafik

Avrupa Yakası'ndaki D-100 karayolu, Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde araçlar durma noktasına geldi. Ayrıca, Maslak ile Hasdal arasında araçların geçişi oldukça zorlaşıyor.

Yoğunluğun Sebepleri ve Resmi Önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, yoğunluk oranı yüzde 69 seviyelerine ulaştı. İstanbul Valiliği, önceki gün trafiğin yoğunlaşmasına engel olmak amacıyla eğitim öğretim saatlerinin 10:00 ile 15:00 arasında düzenlenmesini karara bağlamıştı. Bu tür önlemler, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.

Sonuç

Şehirdeki yoğun trafik, hem günlük yaşamı hem de ulaşım sürelerini olumsuz etkileyerek sürücülere zorlu anlar yaşatmaya devam ediyor.

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