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İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Sabah Saatlerinde Artış Gözlemlendi

İstanbul'da sabah saatlerinde okul mesaisi ve işe gidenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:19
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Sabah Saatlerinde Artış Gözlemlendi

İstanbul'da Trafik Durumu

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Sabah erken saatlerde başlayan okul hareketliliği ve işe gidenlerin artışı, kentin Anadolu ve Avrupa yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafiği olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda Zorlu Anlar

Avrupa Yakası'ndaki D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ağır ilerlerken, Edirne yönünde ise akıcı bir seyir söz konusu. Aynı zamanda Küçükçekmece-Bakırköy ve Zeytinburnu-Haliç arasındaki yoğunluk da sürücüleri zor durumda bırakıyor.

TEM Otoyolu'nda Yoğunluk

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe yönünde de trafik akışı yavaş durumda. Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe kesimlerinde, her iki yönde de çeşitli bölgelerde yoğunluk gözlemleniyor.

Geçiş Yollarında Sıkıntılar

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ve bağlantı yollarında da trafik sıkışıklığı yaşanıyor. D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bostancı-Maltepe arası, Edirne istikametinde ise Göztepe ile Avrasya Tüneli arasında sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor.

Toplu Taşıma Duraklarındaki Yoğunluk

Ayrıca işe veya okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşların, otobüs, metrobüs ve metro duraklarında da kalabalıklara yol açtığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

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