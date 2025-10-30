İstanbul'da Trafik Yoğunluğu yüzde 76'ya Çıktı: Köprüler ve Avrasya Tüneli Etkilendi

İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Köprüler, Avrasya Tüneli ve ana arterlerde yoğunluk ve toplu taşıma aktarma merkezlerinde kalabalık yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 10:12
Sabah saatlerinde kent genelinde ulaşımda aksama

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda yoğun trafik gözlendi. Kent içi ulaşımda yaşanan sıkışıklık, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımın aksamasına neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu güzergâhlara bağlantılı çevre yollarında yoğunluk oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'de; TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir Gişeleri Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Esenler Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde devam eden güçlendirme inşaatı çalışmaları nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor. Köprünün Merter yönünün trafiğe kapatılması nedeniyle karşı yön bölünmüş yola çevrildi ve trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Maltepe'den Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğunluğu sürüyor. Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki yoğunluk Ataşehir'den, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk ise Ümraniye'den başlıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla bölgelerinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler, başta aktarım merkezleri olmak üzere Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade'de metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Yoğunluk, hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu.

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit